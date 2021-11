En cette fin novembre, les collaborateurs de PwC Belgium troquent leur actuelle voiture de société contre des BMW X1 Plug-in Hybrid flambant neuves. Avec l'ajout de 540 BMW X1 Plug-in Hybrid, PwC Belgium se dote ainsi de la plus grande flotte de voitures de société hybrides rechargeables provenant de chez BMW Belux.

PwC s'est engagé à rendre sa flotte plus respectueuse de l'environnement, car elle représente la majorité de ses émissions totales. Ce changement est un élément stratégique de sa nouvelle stratégie de mobilité durable, qui vise à réaliser ses ambitions de zéro émission d'ici 2030.Le passage à une flotte de véhicules hybrides et électriques rechargeables permettra de réduire considérablement les émissions annuelles de carbone de PwC. En investissant dans des véhicules plus propres et plus écologiques, l'entreprise franchit une nouvelle étape pour ses collaborateurs et ses clients. PwC Belgium veut continuer à investir dans la mobilité durable: elle s'est fixé l'objectif supplémentaire de réduire ses émissions de 20 % tous les deux ans, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs de zéro émission nette d'ici 2030. PwC Belgium compense 100 % des émissions de sa flotte, tant à usage privé que professionnel, et 100 % des émissions des voyages par avion.

La récente politique de PwC en matière de flotte offre à ses collaborateurs des options de transport alternatives, notamment le choix d'une voiture entièrement électrique, la location d'un vélo électrique et l'introduction de Modalizy, une carte de crédit de mobilité, qui offre la commodité et la flexibilité de passer d'un mode de transport à un autre, comme les transports publics, la location de vélos, les taxis et les voitures partagées. Une gamme d'options de recharge permet aux conducteurs de recharger les véhicules sur le lieu de travail dans le réseau de bureaux de PwC, à domicile ou dans des points de recharge publics.

