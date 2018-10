2019 sera l'année de l'offensive des scooters électriques

Le scooter est sans doute le moyen de locomotion personnel le plus efficace pour évoluer en agglomération et en dehors. Dans ce secteur aussi, les moteurs électriques ont de l'avenir. La preuve au travers des récentes nouveautés présentées aux Salons de Cologne, Paris et bientôt de Milan.