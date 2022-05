Le Vif Club

SPA-CLASSIC

Après deux ans d’absence, Spa-Classic est de retour sur le magnifique circuit ardennais pour fêter sa 10ème édition, s’inscrivant plus que jamais comme l’un des grands rendez-vous européens des courses historiques.

Au total, plus de 300 voitures de course que le public pourra côtoyer dans les stands et les paddocks avant qu’elles ne s’élancent vers le (nouveau) Raidillon! Et, au coeur du circuit, plus de 1.000 voitures de collection en exposition, le village marchand et de nombreuses animations vintage. Les clubs participent aussi à la fête avec la possibilité de prendre part à des séances sur piste.

INFOS

Du 20 au 22 mai

Circuit de Spa-Francorchamps (Route du Circuit 55, 4970 Stavelot)

www.spa-classic.com

CERAMIC ART ANDENNE

Le plus grand évènement dédié à la céramique contemporaine en Belgique est de retour du 14 mai au 12 juin.

Cette 16ème édition accueille cette année la Corée du Sud comme pays invité. Pays de tradition céramique par excellence, c’est la facette contemporaine qui sera abordée.

Au programme, pas moins de 8 expositions de céramique contemporaine sont organisées et aussi le Marché de la Céramique (les 5 et 6 juin), une journée de conférences (le 14 mai), une journée des familles (le 29 mai), un espace pause-céramique, des activités pour les enfants, des visites guidées, et des spectacles.

INFOS

Du 14 mai au 12 juin à 5300 Andenne (et ses environs)

www.ceramicartandenne.be

NOE PRESZOW

Auteur-compositeur-interprète bruxellois, Noé Preszow a fait sa place dans le paysage musical francophone depuis la sortie de son premier single A Nous en mars 2020. Son premier album sorti sur un prestigieux label français est salué par la critique en Belgique comme en France.

Ses chansons au charme intemporel nous emmènent dans son univers particulier où solidarité et solitude cohabitent. Une pop immédiate, des mélodies accessibles et une voix coup-de-poing font de ce musicien talentueux un artiste à voir sur scène sans tarder.

INFOS

Mercredi 1 er juin à 20h30

juin à 20h30 Le Whalll (Av. Charles Thielemans 93, 1150 Bruxelles)

www.whalll.be

