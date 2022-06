BRAFA : NE MANQUEZ PAS LA VISITE GUIDEE DU VIF CLUB

La prestigieuse foire d’art et d’antiquités, créée en 1956, se déroulera pour la première fois à Brussels Expo, un lieu d’expositions emblématique, sur le plateau du Heysel. Reconnue pour son choix de galeries de qualité, son éclectisme, et son atmosphère à la fois élégante et décontractée, la Foire réunira cette année 115 exposants de 15 pays différents. Celles-ci présenteront leurs plus belles oeuvres couvrant toutes périodes, origines et supports.

Sculptures classiques, tableaux anciens et modernes, bijoux signés, mobilier, art asiatique, art tribal, design, bande-dessinée… de quoi ravir les collectionneurs.

INFOS