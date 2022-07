LE VIF CLUB

ARS IN CATHEDRALI

Jusqu’au 30 août, Ars in Cathedrali poursuit son 10e Festival d’Orgue dans la majestueuse Cathédrale des Saints Michel et Gudule à Bruxelles, avec des concerts tous les mardis à 20h.

02/08 : Fantastic Organ ave Rie Hiroe

09/08 : ClavierÜbung III – Messe luthérienne et Chorals du Grand Catéchisme avec Benjamin Alard

16/08 : Les goûts réunis, Bach et le style italien avec Jean-Luc Thellin

23/08 : Monumentale orgelwerken avec Jan Hage

30/08 : Schütz and his Legacy avec Bart Jacobs, l’Ensemble In Alto et la soprane Alice Foccroulle

INFOS

Rue du Bois Sauvage 15, 1000 Bruxelles

cathedralisbruxellensis.be

LE MAÎTRE CHANTEUR

Dans le cadre de la 21ème édition du Festival Théâtre au vert qui aura lieu du 23 au 28 août 2022, nous vous proposons d’assister au spectacle musical Le Maître Chanteur de la Caravane musicale imaginé, écrit et mis en scène par Jacques Lechanteur.

Nous sommes au début du 20 ème siècle. On ne le sait pas encore mais l’intervention du disque phonographique va révolutionner la musique ! Ce spectacle est interprété par Julie Gebhart dite Maria (soprano), artiste associée à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth et Thierry Vallier, dit le maître chanteur (baryton).

INFOS

Dimanche 28 août à 11h30

Grange du Château de Thoricourt (rue de Silly 43, 7830 Thoricourt)

theatreauvert.be

PICCOLO CORPO

Italie, 1900. Agata décide de se lancer dans un voyage en solitaire à travers l’Italie sauvage à la recherche de la rédemption pour sa fille. Une mission non sans danger en tant que jeune femme à l’époque. En chemin, elle trouve l’aide du Lynx itinérant et ensemble, ils bravent les éléments, les préjugés et le paysage italien enchanteur mais intimidant à la recherche d’un miracle pour son enfant.

La cinématographie et le paysage idyllique préparent le terrain pour ce conte de fées mythique sur la maternité, l’amitié inattendue et la force d’une femme. Laura Samani dévoile tout son talent dans ce premier film, Piccolo Corpo, présenté en première mondiale au Festival de Cannes et primé de par le monde.

INFOS

Actuellement en salle

VAILLANTE

Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition : devenir pompier comme son père. Hélas, à New York en 1932, les femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers de la ville disparaissent un-à-un dans de mystérieux incendies dans des théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants chargés d’arrêter le pyromane.

C’est le début d’une aventure aussi désopilante qu’à couper le souffle !

INFOS