LE VIF CLUB

ROMEO ET JULIETTE

C’est le retour d’une super-production à l’Abbaye de Villers-la-Ville avec Roméo et Juliette, le chef d’oeuvre de Shakespeare. Composé de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique transporte le spectateur dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie.

Comment ne pas être séduit par l’incroyable modernité de Shakespeare ? La mise en scène de Thierry Debroux développe l’urgence de vivre et la violence des passions nouvelles que les deux jeunes amants, nés sous une mauvaise étoile, découvrent au travers de l’éblouissement de leurs sentiments et de la pureté qui les consume.

INFOS

Le 21 juillet et le 2 août à 21h

Abbaye de Villers (rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville)

www.romeoetjuliette2022.be

40 x 2 tickets

DUCOBU PRESIDENT

Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu. À l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie.

A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine… pour Latouche, trop c’est trop !

INFOS

Actuellement en salle

80 x 2 tickets

LA GRANDE HISTOIRE DES MERS

Une fabuleuse odyssée

C’est là que tout aurait commencé. La vie, les civilisations, les cités. C’est par là qu’on a découvert le monde. Qu’on a conquis, bataillé, commercé, fui et rayonné. Là : les océans et les mers.

Dans un hors-série de 180 pages, Le Vif raconte leur histoire. La nôtre, donc. Des origines de l’humanité aux changements climatiques, des explorateurs aux régates, des combats aux croisières, des pirates aux forages, de l’or au corail, des marées noires aux rêves bleus, des légendes aux exils, des plages au silence des grands fonds.

INFOS

PLACE AU QUEBEC

Pour souligner le 50e anniversaire de sa présence à Bruxelles, la Délégation générale du Québec, en partenariat avec Québec Édition, vous offre 4 livres récents d’auteurs respectés et primés.

Espoir d’un monde meilleur, retour dans l’histoire, catastrophe naturelle : des livres captivants qui permettent de déjouer les ruses du temps. À découvrir !

INFOS

www.quebec.ca/bruxelles

www.anel.qc.ca/quebec-edition/accueil

12 lots de 4 livres

LES ANNEES FOLLES

Une flamboyante parenthèse

C’était après la Première Guerre mondiale et sa boucherie. Partout où c’était possible, souffla un tourbillon de paillettes, de froufrous, de créations et d’innovations. Ce fut le jazz, le Charleston, Gatsby, Joséphine Baker, Maurice Chevalier, les garçonnes, la radio et le premier électroménager. Un vent de liberté, de libérations, d’émancipations. D’illusions aussi. Puisque se préparaient une crise économique dantesque et puis la guerre à nouveau.

C’était il y a cent ans. C’était les Années folles. Le Vif les raconte dans un hors-série indispensable.

INFOS