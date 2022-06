LE VIF CLUB

VIVIAN MAIER

L’autoportrait et son double

À partir du début des années cinquante et pendant plusieurs dizaines d’années, Vivian Maier (1926-2009) a été gouvernante d’enfants à New York et à Chicago. Une période qu’elle a mise aussi à profit pour observer et documenter méticuleusement le monde autour d’elle. Pendant toute sa vie, elle est restée dans l’anonymat et son oeuvre n’a été découverte qu’en 2007 : plus de 120.000 négatifs, films super 8 et super 16, fragments audio, etc.

Une collection d’archives inédites présentée pour la première fois au public. L’analyse de son oeuvre met en avant des thèmes récurrents : scènes de rue, portrait, monde des enfants et autoportraits, un des moyens d’expression qu’elle privilégie. Un voyage à travers les rues de ces grandes villes au fil de plus de 80 autoportraits.

INFOS

Jusqu’au 21 juillet

Bozar (rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles)

www.bozar.be

IRREDUCTIBLE

Une comédie à ne pas rater, avec Jérôme Commandeur, Christian Clavier et Gérard Darmon.

Depuis des années, Vincent Peltier, paisible fonctionnaire aux « Eaux et Forêts », profite des avantages de son statut. Lorsque le gouvernement vote un plan d’économies massives, Vincent est poussé vers la sortie. Face à une inspectrice ministérielle un peu trop zélée, il refuse de capituler, bien décidé à conserver son travail « garanti à vie » ! La guerre des nerfs ne fait que commencer quand elle le mute dans les pires endroits du monde, jusqu’au Pôle Nord, pour enchaîner les postes improbables…

