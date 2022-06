LE VIF CLUB

ROMEO ET JULIETTE

C’est le retour d’une super-production à l’Abbaye de Villers-la-Ville avec Roméo et Juliette, le chef d’oeuvre de Shakespeare. Composé de vengeances, de haines familiales et de sentiments exacerbés, ce drame romantique transporte le spectateur dans une action qui mêle la légèreté de la comédie et les profondeurs de la tragédie. Comment ne pas être séduit par l’incroyable modernité de Shakespeare ?

La mise en scène de Thierry Debroux développe l’urgence de vivre et la violence des passions nouvelles que les deux jeunes amants, nés sous une mauvaise étoile, découvrent au travers de l’éblouissement de leurs sentiments et de la pureté qui les consume.

INFOS

Mardi 12 juillet à 21h

Abbaye de Villers (rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville)

romeoetjuliette2022.be

L’HOMME PARFAIT

Florence, débordée par sa vie de famille et son travail, décide d’acheter un robot à l’apparence humaine et au physique parfait. Il répond à toutes ses attentes : entretenir la maison, s’occuper des enfants, et plus encore… Mais le robot va vite susciter de la jalousie chez Franck, son mari acteur je-m’en-foutiste au chômage. De peur de perdre sa femme, Franck décide de reprendre les choses en mains, d’autant que le robot semble trouver un malin plaisir à semer le trouble dans leur couple !

INFOS