Le Vif Club

La prestigieuse foire d’art et d’antiquités, créée en 1956, se déroulera pour la première fois à Brussels Expo, un lieu d’expositions emblématique, sur le plateau du Heysel. Reconnue pour son choix de galeries de qualité, son éclectisme, et son atmosphère à la fois élégante et décontractée, la Foire réunira cette année 115 exposants de 15 pays différents. Celles-ci présenteront leurs plus belles oeuvres couvrant toutes périodes, origines et supports.

Sculptures classiques, tableaux anciens et modernes, bijoux signés, mobilier, art asiatique, art tribal, design, bande-dessinée… de quoi ravir les collectionneurs.

Du 19 au 26 juin

Brussels Expo (Pl. de Belgique 1, 1020 Bruxelles)

www.brafa.art

Poésie, roman, essai : les voix féminines de la littérature québécoise sont sur tous les fronts. Laissez-vous étonner et émouvoir par ces oeuvres fortes.

Lorrie Jean-Louis, La femme cent couleurs, Mémoire d’encrier, poésie, 2021

http://memoiredencrier.com/la-femme-cent-couleurs/

Camille Toffoli, Filles corsaires, Éditions du remue-ménage, essai, 2021

https://www.editions-rm.ca/livres/filles-corsaires/

Alexie Morin, Ouvrir son cœur, Le Quartanier, roman, 2018

https://lequartanier.com/parution/426/alexie-morin-ouvrir-son-coeur

Anna Babi, Vivarium, éditions du passage, poésie, 2021

http://www.editionsdupassage.com/fr/livre/nouveautes/167/vivarium

Ce concours est une initiative de la Délégation générale du Québec à Bruxelles en partenariat avec Québec Édition.

