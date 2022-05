Le Vif Club

FIESTA LATINA

Envie d’évasion et de voyage ? Le BPhO et son chef David Navarro Turres sont heureux de vous inviter à leur concert Fiesta Latina ! Au programme : les rythmes endiablés de cette musique pourtant classique, sur laquelle on s’imaginerait bien danser sur une plage de sable fin ou encore des tangos lascifs d’un autre continent. Bref, du soleil dans vos oreilles, un pur bonheur musical avec ces sons latinos.

Un concert organisé dans le cadre d’#EULAT4CultureBE, festival culturel qui souligne l’importance des relations entre l’Europe et l’Amérique latine à travers la coopération culturelle.

Mis à part gouverner, ce que Louis XIV appréciait par-dessus tout, c’était de se produire dans des spectacles festifs convoquant de la musique somptueuse, des scènes majestueuses et des costumes coûteux.

Sébastien Daucé et son Ensemble Correspondances, grands spécialistes de la musique baroque française, présentent une sélection de pièces musicales qui ont résonné lors du Concert royal de la nuit – un majestueux spectacle de propagande, organisé dans la salle du Petit-Bourbon du palais du Louvre, dans lequel Louis XIV dansa à l’âge de 15 ans. Ce divertissement en cinq parties mettait en scène le lever du soleil, interprété par le souverain en personne, dans le but d’asseoir l’autorité du Roi-Soleil.

Au terme d’un mois de compétition qui aura fait vibrer Flagey et Bozar par les magnifiques interprétations de jeunes musiciens, nous connaîtrons le 4 juin prochain le palmarès de cette seconde session du Concours Reine Elisabeth consacrée au violoncelle.

Moins d’une semaine plus tard, le coffret 4 CD des meilleurs moments du Concours sera disponible. On y retrouvera les lauréats dans les concertos de Haydn avec l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dans les grands concertos des finales avec le Brussels Philharmonic, sans oublier leurs prestations en musique de chambre de la première épreuve et des demi-finales.

