LE VIF CLUB

VOX LUMINIS & L’ACHERON

Heinrich Schütz, Die Sieben Worte Jesu Christi am Kreuz, SWV 478

Giovanni Legrenzi, Sonata a 4, op. 10 n° 18 – Dies Irae (Prosa pro mortuis)

Johann Caspar Kerll, Requiem

Ce nouveau concert de Vox Luminis, avec l’ensemble baroque français L’Achéron, est une rencontre entre le monde des vivants et celui des morts. Sous la direction de Lionel Meunier, les musiciens interprètent des œuvres des compositeurs baroques Heinrich Schütz et Giovanni Legrenzi, autour de la mort et de l’au-delà : Legrenzi évoque avec une puissance imposante le Jugement dernier, tandis que Schütz raconte de manière poignante la mort de Jésus crucifié.

MADAME RONCHARD : A BAS TOUT !

Par Nicolas Vadot

Bienvenu dans l’univers de Madame Ronchard. Cette dame perpétuellement en colère devient une héroïne de bande dessinée. Vociférant contre tout et tout le monde, pestant seule devant sa télévision, percevant des complots partout, à commencer par la météo toujours maussade, manipulation ultime des puissants. Nicolas Vadot a décidé d’en faire le personnage central d’un album de bande dessinée.