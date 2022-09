LE VIF CLUB

SERGEI REDKIN – SCHUBERT DAYS

“Quelles sont les oeuvres romantiques pour piano qui

ont déterminé ma vie de pianiste ?” C’est la question

qui a donné vie au premier album solo de Sergei Redkin,

Deuxième Prix du Concours Reine Élisabeth 2021. Il trouve

une réponse dans la musique de Schumann et Schubert :

“L’ironie et le sérieux s’y mêlent dans un équilibre brillant et

poétique”. Ce concert de présentation de son nouvel album

est l’occasion pour ce pianiste sibérien unique de dévoiler

ses facettes les plus intimes.