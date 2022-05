Découvrez ici les offres du Vif Club

LES FOLIES FERMIERES

David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-père, sont plus sceptiques.

Actuellement en salles

PLACE AU QUEBEC

Tant dans sa géographie que dans sa littérature, le Québec est traversé par une quête des grands espaces. Laissez-vous transporter par des oeuvres saluées par le public et la critique.

Jean-Paul Eid, Le Petit Astronaute, La Pastèque, BD, 2021

Tous les ans, Juliette fait son pèlerinage en vélo dans le quartier de son enfance. Mais cette année, devant l’ancien appartement familial, une affiche: À vendre – Visite libre. En ouvrant, les portes de son décor de jeunesse, les souvenirs remontent. Les amis, les petits bonheurs, mais surtout l’arrivée bouleversante de son frère Tom: le petit astronaute.

Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais, La conquête du cosmos, Pow Pow, BD, 2021

Quatre ans après avoir ruiné l’histoire de l’aviation avec Les premiers aviateurs, Alexandre Fontaine Rousseau et Francis Desharnais unissent à nouveau leurs forces pour faire la passe à la course à l’espace. La conquête du cosmos relate cette lutte scientifique ayant opposé l’URSS aux États-Unis à l’apogée de la guerre froide. Tous les événements marquants de cette aventure extraordinaire sont ici présentés dans leur plus factuelle réalité, à l’aide d’effets spéciaux de pointe.

Stéphane Larue, Le plongeur, Le Quartanier, roman, 2016

Nous sommes à Montréal au début de l’hiver 2002. Le narrateur n’a pas vingt ans. Il aime Lovecraft, le métal, les comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et veut devenir bédéiste et illustrateur. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s’endette, aspiré dans une spirale qui menace d’engouffrer sa vie entière: c’est un joueur. Il joue aux loteries vidéo et tout son argent y passe. Il se retrouve à bout de ressources, isolé, sans appartement.

C’est à ce moment qu’il devient plongeur au restaurant La Trattoria, où il se liera d’amitié avec Bébert, un cuisinier expérimenté, ogre infatigable au bagou de rappeur, encore jeune mais déjà usé par l’alcool et le speed. Pendant un mois et demi, ils enchaîneront ensemble les shifts de soir et les doubles, et Bébert tiendra auprès du plongeur le rôle de mentor malgré lui et de flamboyant Virgile de la nuit.

Joséphine Bacon, Uiesh. Quelque part, Mémoire d’encrier, poésie

Quelque part, une aînée avance. Elle porte en elle Nutshimit, Terre des ancêtres. Une mémoire vive nomadise, épiant la ville, ce lieu indéfini. La parole agrandit le cercle de l’humanité. Joséphine Bacon fixe l’horizon, conte les silences et l’immensité du territoire.

DANS LA PEAU DE CYRANO

Colin fait sa rentrée en première secondaire. Pas facile de passer du monde de l’enfance à celui des grands, surtout quand on est « différent ». La route est semée d’embûches. Mais une rencontre déterminante avec son professeur de théâtre, figure paternelle et bienveillante, guidera ses pas vers

un nouvel essor, comme une nouvelle naissance.

Un spectacle drôle et poétique où un comédien seul en scène interprète une galerie de personnages hauts en couleur. Une histoire sensible et un très bon jeu de comédien dans cette alternance virtuose des rôles. Télérama

Mardi 24 mai à 20h30

Centre Culturel d’Uccle (rue Rouge 47, 1180 Bruxelles)

TOOTS 100. THE SOUND OF A BELGIAN LEGEND

Toots Thielemans aurait eu 100 ans cette année. Guitariste d’exception, ce « ketje » des Marolles était également un des plus grands harmonicistes au monde. Et même s’il a arpenté les scènes internationales, il est toujours resté très attaché à sa Belgique natale.

Bruxelles se devait donc de lui rendre un hommage à la hauteur de son talent. Jusqu’au 31 août, KBR vous propose de découvrir les différentes facettes de Toots à travers une exposition interactive unique en son genre.

Jusqu’au 31 août

KBR (Mont des Arts 28, 1000 Bruxelles)

