Le débat Bouchez-Depraetere est complet : suivez le débat retransmis en direct

Complet ! Il ne reste plus de places disponibles pour le débat Vif/Knack qui opposera Georges-Louis Bouchez (MR) à Melissa Depraetere, le 14 décembre prochain. Mais il est possible de suivre l’événement retransmis en direct sur Levif.be.

La gauche flamande vs. la droite wallonne : jamais Georges-Louis Bouchez et Melissa Depraetere, nouvelle présidente de Vooruit, n’ont été amenés à s’affronter. Leur première confrontation se fera devant un Bozar rempli : tous les tickets mis en vente pour cet événement organisé par Le Vif et Knack ont trouvé preneur.

Mais il reste possible de suivre le débat, grâce à la retransmission en direct proposée ci-dessous.