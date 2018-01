Votre avatar 3D pour essayer vos habits

Tous produits confondus, la vente en ligne pesait près de 1 200 milliards de dollars en 2016, selon l'institut allemand Statista. Et 28 % de ce total, soit 332 milliards de dollars, est dévolu au secteur de la mode et de l'habillement, vêtements, chaussures et accessoires compris. La vente de vêtements par correspondance et sur catalogue n'a pas attendu l'Internet pour séduire les consommateurs. Dans le domaine de l'e-commerce, c'est le secteur le plus mature car il est le plus ancien. C'est aussi celui qui croît le plus rapidement : 15 à 18 % par an depuis 2010 et un doublement attendu à l'horizon 2021, à plus de 600 milliards d'euros... Autant dire que la bataille fait rage entre géants du secteur pour se tailler la part du lion.

