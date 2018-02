Vivre comme sur Mars (en images)

L'initiative est financée par l'Agence spatiale israélienne. Lors de cette simulation, ils ont testé le logement, les combinaisons spatiales ou encore la façon de travailler comme s'ils étaient réellement sur cette planète lointaine. Ils ont aussi réalisé cinq expériences scientifiques, dont l'exploration des rayonnements cosmiques, un projet d'impression 3D et un test psychologique.

De tels tests du même genre ont lieu dans différents lieux sur la planète comme au Chili et au Pérou, mais aussi en Antarctique ou dans les cratères volcaniques d'Hawaï.

Un projet privé européen vise Mars depuis le désert d'Oman

Des astronautes en combinaison spatiale se sont aventurés cette semaine dans le désert d'Oman pour faire des recherches et des simulations des conditions de vie sur la planète Mars. Sous le patronage du sultanat d'Oman et avec le soutien d'entreprises et d'universités privées, le programme AMADEE-18, lancé jeudi par l'Austrian Space Forum, veut trouver sa place sur un nouveau terrain de jeu extraterrestre aux contours encore assez vagues.

Dans un camp clôturé par des barbelés et sous la protection des forces armées locales, ils réalisent des expériences comme faire pousser des légumes frais sous une serre en plastique ou faire rouler des véhicules autonomes à travers un camp tentaculaire.

Cette mission intervient alors que le milliardaire et entrepreneur américain Elon Musk vient de lancer dans l'espace Falcon Heavy, la fusée la plus puissante du monde, un exploit salué par les experts et qui constitue une étape vers le transport d'humains sur Mars. Depuis 2015, les Etats-Unis, sous la présidence de Barack Obama, puis le Luxembourg sont à l'avant-garde de ce qu'on appelle la nouvelle course vers l'espace, créant des cadres juridiques qui tolèrent l'exploration minière. L'Union européenne n'a pas encore pris position, ses membres divergeant sur le sujet.