Située dans la Voie Lactée - notre galaxie -, la nébuleuse d'Orion est la fabrique à étoiles la plus proche de nous. Découverte au XVIIe siècle, elle est constituée de gaz et de poussières interstellaires illuminés par des amas d'étoiles chaudes et massives. Elle s'étend sur une trentaine d'années-lumière.