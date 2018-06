Une boule de feu observée samedi soir en Belgique

Cette boule de feu ou météorite très brillante a été observée dans une grande partie de l'Europe, mais principalement en Belgique et aux Pays-Bas. Elle a même été vue par le groupe américain Foo Fighters pendant leur concert au Pinkpop festival, aux Pays-Bas. Selon Philippe Mollet, de l'Observatoire Mira, les boules de feu sont des météorites très brillantes ou des étoiles filantes.

Ce sont des particules de poussière de quelques centimètres de comètes ou d'astéroïdes qui se retrouvent dans l'atmosphère et créent cette lumière. Selon les premières estimations, la boule de feu aurait pénétré dans l'atmosphère au-dessus de la région de Liège et des Hautes Fagnes. Il est possible de signaler une boule de feu sur le site internet vvs.imo.net.