Un vaste lac d'eau liquide découvert sous le pôle sud de Mars

Situé sous une couche de glace martienne, le lac fait environ 20 km de large et laisse envisager la présence de davantage d'eau, voire de vie, sur la planète rouge, selon un article publié dans la revue américaine Science.

"C'est un résultat stupéfiant qui laisse penser que la présence d'eau sur Mars n'est pas seulement un ruissellement temporaire révélé par de précédentes découvertes, mais une masse d'eau permanente qui crée les conditions pour de la vie sur une période de temps prolongée", a commenté Alan Duffy, professeur associé à l'université de Swinburne (Australie), qui n'a pas participé à l'étude.

La planète Mars est désormais froide, désertique et aride, mais était auparavant chaude et humide et abritait une large quantité d'eau liquide et de lacs il y a au moins 3,6 milliards d'années.