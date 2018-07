Un nouvel indice dans le mystère des araignées volantes

Ces voyages aériens d'araignées ont été observés depuis longtemps. Charles Darwin l'avait noté lui-même dans son journal au XIXe siècle. Une hypothèse étudiée de près était que les araignées tissaient des fils très fins, qui étaient ensuite emportés par le vent, parfois sur de très longues distances, et à des altitudes de plusieurs kilomètres. C'est ce qu'avait décrit en juin le chercheur Moonsung Cho dans la revue PLOS Biology. Mais l'électricité statique de l'atmosphère était l'autre hypothèse - la même qui hérisse les poils et les cheveux après qu'on frotte un ballon sur un pull en laine. Peut-être les fils des araignées sont-ils soulevés de la même façon? C'est ce qu'ont testé en laboratoire des chercheurs de l'université Bristol, au Royaume-Uni. Ils ont publié leurs résultats jeudi dans la revue Current Biology. Dans une boîte, ils ont créé une atmosphère isolée de l'air ambiant, sans le champ électrique présent autrement partout sur Terre. Puis ils ont créé leur propre champ électrique, qu'ils étaient capables d'allumer et d'éteindre. Quand l'électricité ambiante était éteinte, les araignées retombaient.