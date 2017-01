Spectacle céleste: Vénus va briller 20 fois plus que l'étoile la plus scintillante

En dehors des zones d'importante pollution lumineuse, l'éclat de la planète Vénus peut être si intense qu'il fait luire la neige dit Le Monde. Ce phénomène céleste devrait être le plus éblouissant aux alentours du 20 février. Autre bonne nouvelle, on peut voir cette lumière clignotante à l'oeil nu, même en ville.

Quand Vénus brille et se rapproche de 1,1millions km de la terre chaque jour !

Article vertigineux !https://t.co/EC0Az73DWL pic.twitter.com/1lMnPuT5rK -- lireLactu (@lirelactu_fr) 23 janvier 2017

Vénus devrait alors briller "20 fois plus que Sirius, la plus scintillante étoile de la sphère céleste" toujours selon Le Monde. Comme la Lune ou Mercure, Vénus peut être visible par croissant, pleine ou nouvelle. C'est pour cette raison que malgré le fait qu'elle s'approche de la Terre, le pic devrait être atteint pour le 25 mars, elle brillera moins dans le ciel puisqu'elle n'apparaîtra qu'en croissant de plus en plus mince.

Voici une vidéo en time laps qui montre Vénus dans toute sa splendeur.