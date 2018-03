Qu'est-ce que li-fi, cette technique qui permet d'être connecté grâce à la lumière ?

De quoi faire passer le wi-fi et ses ondes radio au rayon des has been. Après des années de R&D, les premiers dispositifs li-fi sont en voie de commercialisation pour le grand public. L'entreprise française Lucibel met ainsi sur le marché le premier luminaire li-fi industrialisé au monde. La start-up Oledcomm, quant à elle, présente MyLifi, une lampe de bureau LED qui promet une connexion Internet sans fil via la lumière.

