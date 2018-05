Pourquoi nos expressions faciales ne reflètent pas forcément nos émotions

Lors d'une recherche sur les émotions et les expressions faciales en Papouasie Nouvelle-Guinée en 2015, le psychologue Carlos Crivelli a fait une découverte surprenante. Il a montré à des habitants des îles Trobriand des photos du visage occidental standard de la peur. Ils y voyaient un visage de menace et d'agression. Ce que nous considérons comme une expression universelle ne l'est en fait pas du tout. Pourquoi ?

