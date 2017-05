Pourquoi marcher sur un escalateur en panne donne le tournis

Les scientifiques appellent ça le "phénomène de l'escalateur casé" dit la BBC. Le plus étrange est que ce phénomène se produit même si vous avez vu que l'escalateur ne fonctionnait pas. L'explication est à chercher du côté du cerveau. Celui-ci a une fonction consciente et une autre inconsciente. On ne peut "penser" à chaque pas que l'on fait, c'est à ce moment que notre inconscient prend le relais, c'est aussi cela qui vous empêche de tomber lorsque l'escalateur est justement en mouvement. Mais lorsque celui-ci est à l'arrêt, votre inconscient ignore ce que vous pouvez voir. La réaction de tournis montre bien le pouvoir de notre inconscient. Mais aussi à quel point nos actes ne sont pas toujours dirigés par notre volonté propre.