Pourquoi la voix est décisive pour un premier rendez-vous ou un entretien d'embauche

Dans nos contrées, on apprécie généralement les voix basses et chaudes, une prédilection qui peut complexer les personnes dotées d'une voix plus aiguë. Coach vocal, Bernadette Timmermans se voit parfois présenter les requêtes les plus étranges. "Un jour, un jeune homme m'a contactée : il adorait sa fiancée, mais il trouvait sa voix insupportable. Il lui avait offert une thérapie vocale en guise de cadeau d'anniversaire. Il fallait que ce soit en ordre avant leur mariage. (rires)"

...