Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée ?

L'eau de mer n'a pas toujours été salée. Lors de la création des mers, il y a près de 3.8 milliards d'années, soit au moment où la surface de la Terre s'est suffisamment refroidie pour que la vapeur d'eau puisse se condenser, l'eau de celle-ci était douce. Cette condensation a provoqué la pluie. Un épisode qu'on appelle aussi "le grand lessivage des roches", comme le résume, dans 20 minutes, Bertrand Chapron, chercheur à l'Ifremer et responsable de l'équipe de recherche Océanographie spatiale et Interface air-mer. Des tonnes d'eau ont alors été déversées sur Terre, captant avec elles les différents gaz propulsés dans l'air par les volcans des premières heures de la terre. Plus connues sous le nom de pluies acides, cel...