Peut-on gagner à coup sûr à pile ou face ?

La compréhension de la théorie des probabilités s'est faite progressivement, au départ du désir de gagner aux jeux de hasard. Jouons à pile ou face avec une pièce bien équilibrée. Au début, tout est simple : lorsqu'on lance la pièce, elle a une chance sur deux de tomber côté pile et une sur deux de tomber côté face. Cela résume le fait que si on joue de très nombreuses fois, on obtiendra à peu près autant de côtés pile que de côtés face. Jouons maintenant deux fois d'affilée. On a quatre résultats possibles avec la même probabilité : (pile-pile), (pile-face), (face-pile), (face-face). On observe qu'on a deux pile avec la probabilité un...