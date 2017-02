Notre corps n'est pas adapté au monde moderne

Selon Amanda Melin, de l'Université de Calgary (Canada), notre mode de vie et l'utilisation des ordinateurs sont un problème pour nos yeux. Le fait de rester assis longtemps, à l'intérieur, dans la lumière artificielle et de regarder un écran d'ordinateur de manière continue a conduit à une épidémie de myopie à cause de laquelle, dans certaines régions du monde, pas moins de 90% des personnes doivent porter des lunettes.

...