Mauritia, le mystérieux micro-continent sous l'océan Indien, aurait bien existé

En 2013, une équipe internationale de chercheurs découvrait les restes d'un micro-continent, sous les îles Maurice et de la Réunion. Mauritia avait été détecté grâce à des fines particules récoltées sur une plage mauricienne. Les fragments, situés au beau milieu de l'océan Indien, auraient été recouverts par une épaisse couche de lave. Selon nos confrères de la RTBF, des nouvelles preuves de l'existence de l'ancien continent sont apparues. Des scientifiques de l'université sud-africaine de Wits ont publié, cette semaine, une étude dans Nature Communications affirmant son existence il y a plus de 85 millions d'années.

Une découverte surprenante

Les premiers indices ont été révélés en 2013, par des géologues, en étudiant minutieusement des grains de sable sur une plage de l'île Maurice. Au milieu de ces grains volcaniques, des microcristaux de zircon ont été découverts. Le zircon est un minéral résistant à l'érosion et aux changements chimiques. Ceux-ci datent d'au moins 660 millions d'années et 1,97 milliard d'années pour le plus ancien. Alors que la roche locale la plus ancienne remonte à plus de 8,9 millions d'années.

Les mêmes zircons les plus proches ont été retrouvés à Madagascar à 900 km de là, ce qui rend improbable le transport des grains par le vent. L'hypothèse d'un ancien continent décroché de l'île de Madagascar est lancée. Le continent aurait finalement été déchiré par le jeu de la tectonique des plaques, il y a 85 millions d'années, et aurait été recouvert par la lave et l'océan.

De nouveaux zircons retrouvés

Grâce à de nouveaux prélèvements, de nombreux zircons ont été découverts dans les roches volcaniques mauriciennes, il y a quelques jours. Les recherches ont aussi permis de les dater: ils auraient jusqu'à 3 milliards d'années.

Les résultats dégagés démontrent, par la découverte de bon nombre de matières anciennes, l'existence d'une ancienne croûte continentale sous l'île Maurice. Leur thèse est aussi appuyée par une autre preuve: des différences de pesanteur ont été observées, comme en Islande, ce qui indique une croûte terrestre plus épaisse qu'ailleurs, due à la présence d'un ancien continent submergé dont la largeur est estimée à environ 1500 km.

Les chercheurs démontrent enfin que cette ancienne croûte est typique de la région du centre-est de Madagascar, actuellement située à environ 700 km à l'ouest de l'île Maurice.