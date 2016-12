Les missions spatiales prévues pour 2017

2016 a connu une série de missions spatiales pionnières. Ainsi, la fusée de la société SpaceX a réussi son atterrissage et il y a eu le rendez-vous entre la sonde Juno et la planète Jupiter. L'année prochaine sera à nouveau remplie de missions passionnantes. Voici les missions que nous attendons avec impatience.

1. Les entreprises spatiales privées passent à une vitesse supérieure: les tests avec les capsules de SpaceX et Boeing

En 2017, Boeing entamera la lutte contre son concurrent SpaceX. À l'heure actuelle, le constructeur d'avions travaille à son Starliner CST-100 qui doit effectuer des vols habités vers la Station spatiale internationale (ISS), dans l'espoir d'être la première entreprise privée à lancer une mission habitée vers la station. Le Starliner CST-100 peut emmener jusqu'à sept astronautes dans l'espace. Le premier vol test non habité vers l'ISS devrait avoir lieu en décembre 2017. La société confirme que la première mission habitée sera pour début 2018.

Entre-temps, SpaceX met également les bouchées doubles pour décrocher le contrat d'astronautes de la NASA, également convoité par Boeing. À cet égard, l'entreprise d'Elon Musk a développé le Dragon V2, une capsule spatiale qui peut également transporter jusqu'à sept astronautes. Le Dragon V subira un premier test approfondi en mai 2017 avec un vol pour l'ISS. D'ici fin 2017, il pourrait même y avoir une mission habitée.

Et puis il y a Blue Origin du fondateur d'Amazon Jeff Bezo, même si son vaisseau spatial, New Shepard, a été développé uniquement pour le tourisme spatial suborbital et qu'il n'est prévu "que" pour six personnes.

2. On lance les chasseurs aux exoplanètes

En 2017, la NASA poursuivra la chasse aux exoplanètes, les planètes qui tournent autour d'une autre étoile que le soleil. En collaboration avec SpaceX, l'agence spatiale a lancé le télescope spatial TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), le successeur du célèbre Kepler. TESS surveillera plus de 500 000 étoiles, allant de planètes géantes gazeuses à des planètes similaires à la Terre. On s'attend à trouver environ 500 petites "Terre".

En outre, 2017 marquera le lancement d'un autre télescope spatial, le CHEOPS (CHaracterising ExOPlanet Satellite) de l'agence spatiale européenne ESA. La différence avec le télescope NASA, c'est que le CHEOPS observera les étoiles proches dont on sait déjà qu'elles accueillent les exoplanètes. Cela nous permettra d'obtenir des informations supplémentaires sur ces planètes existantes.

3. La Chine alunit et ramène les échantillons sur Terre

Le programme spatial chinois s'empresse de préparer une mission ambitieuse vers la Lune. Si la Chine a évidemment déjà posé un module lunaire sur la Lune, cette mission comprend également un vol retour. Et c'est ce qui rend cette mission, la Chang'e 5, plus exaltante car lors de son retour il faut protéger la sonde contre la chaleur intense qui se crée quand elle plonge dans l'atmosphère. Un premier test a réussi en 2014, faisant de la Chine le troisième pays à envoyer un engin spatial sur la Lune et à le ramener.

Pour la première fois en 45 ans, on ramènera aussi deux kilos d'échantillons sur Terre.

4. Premier alunissage privé?

Pour l'instant, deux entreprises sont sur les rangs pour décrocher le Lunar X Prize de Google. C'est un prix de 20 millions pour la première équipe qui réussit à faire alunir une sonde spatiale privée sur la Lune et à la faire rouler 500 mètres en le prouvant par photos et vidéos. Il s'agit de l'entreprise israélienne SpaceIL et de la société américaine Moon Express. SpaceIL fera son premier lancement en 2017 à bord d'un Falcon 9, alors que Moon Express a un accord avec Rocket Lab. Cette dernière a d'ores et déjà reçu l'autorisation de l'Etat américain pour la mission.

5. La sonde spatiale Cassini connaîtra sa 'Grande Finale'

La sonde spatiale Cassini de la NASA tourne depuis 2004 autour de la grande planète gazeuse Saturne. La "Grande Finale" aura lieu le 15 septembre 2017 quand l'engin fera une série de vols piqués entre les anneaux et ramènera un trésor d'informations. Cassini continuera à prendre des photos jusqu'à ce qu'elle brûle dans l'atmosphère.

6. Les déchets spatiaux seront ramassés par un satellite de nettoyage

Vu les millions de débris qui gravitent autour de la Terre à une vitesse de 28.000 kilomètres par heure, les risques de collision catastrophique dans l'espace deviennent de plus en plus grands. Aussi la Commission européenne soutient-elle la mission RemobeDebris pour nettoyer les débris autour de notre Terre. La mission, qui sera lancée en 2017, testera un appareil en forme de filet qui attrapera les débris spatiaux en orbite.

7. Juno continue à explorer Jupiter

Depuis son arrivée près de Jupiter le 4 juillet 2016, la sonde spatiale Juno explore l'une des zones les plus dangereuses de notre système solaire. Les mois à venir, Juno tournera 37 fois en orbite autour de Jupiter et étudiera chaque fois une autre partie de la planète. Le but est d'en apprendre plus sur les champs magnétiques, la composition de l'atmosphère et le noyau de la planète. Les scientifiques espèrent également en apprendre plus sur la naissance de notre système solaire. Attendez-vous donc à encore plus de photos spectaculaires de JunoCam.