Les meilleurs jeux vidéos au service de la science

C'est un monde virtuel immense, composé de milliers de planètes. Un univers de pixels dans lequel chaque joueur crée son avatar et s'invente une nouvelle vie. Les plus téméraires y sillonnent l'espace à bord de vaisseaux de combat, prêts à dézinguer le moindre appareil ennemi. Les plus " intellos " optent pour le commerce de matières premières, la finance ou même la politique au sein de vastes alliances ! Bienvenue dans Eve Online, un jeu vidéo très prisé des gamers. " Ici, ce n'est pas toujours facile de survivre ", commente un fan de la première heure. Eve Online regorge de fripouilles à la détente facile et d'alliances prêtes à se faire la guerre. Mais le jeu offre heureusement quelques moments de répit. Entre deux batailles, il est même possible, pour ceux qui le désirent, de participer à de vrais travaux scientifiques ! Une option pour le moins originale. " A tout moment, un avatar peut examiner des relevés d'observation issus de vrais satellites ", s'enthousiasme un développeur. Cette activité fonctionne comme un jeu dans le jeu. Mais son but, lui, est bien réel : il s'agit de trouver de nouvelles exoplanètes. Une mission identique à celle de Tess, un satellite d'observation lancé récemment par la Nasa !

