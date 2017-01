Les dinosaures seraient morts de froid

La théorie dominante pour l'extinction de masse est celle d'un astéroïde d'une dizaine de kilomètres carrés qui aurait touché la terre dans la région du Yucatan au Mexique. La collision aurait provoqué un cratère de 180 km2 et dégagé une force de plusieurs milliards de fois supérieure à celle de la bombe atomique d'Hiroshima. Libérant, au passage, près de 100 gigatonnes de soufre liquéfié en gouttelette.

À titre de comparaison, le soufre libéré lors de l'éruption du Pinatubo dans les Philippines en 1991, et qui a fait baisser la température mondiale de 0.4°, était 10.000 fois moindre.

Le soufre serait le principal suspect de cette sorte d'hiver nucléaire. Comme l'explique Le Monde dans "la stratosphère, les aérosols à base de soufre créent une sorte d'effet parasol : ils diffusent le rayonnement solaire dans toutes les directions et en renvoient donc une partie vers l'espace, ce qui donne une perte d'énergie au niveau du sol."

Le nuage de poussière ne serait donc plus la cause principale. "Le refroidissement à long terme causé par les aérosols de sulfate était bien plus important pour l'extinction de masse que la poussière qui est restée dans l'atmosphère seulement durant une période relativement courte. Cet élément était également plus important que des événements locaux comme la chaleur extrême près de l'impact, les feux de forêt ou les tsunamis" précise encore Julia Brugger, l'une des chercheuses.

Avec 100 milliards de tonnes de soufre dans les airs, on estime que 98% des rayons solaires n'atteignaient tout simplement plus la surface de la Terre. Ce qui a été fatal pour de nombreuses plantes, base de l'alimentation alimentaire, et fait baissé brutalement la température sur probablement des décennies.

Pour donner des échelles, on serait passé d'une température de 19° en moyenne à -15°. Même dans les hypothèses les plus optimistes, les températures seraient tout de même restées en dessous de zéro durant plusieurs années, soit entre 3 à 16 ans, malgré le fait que les aérosols aient rapidement disparus. En cause, un effet retors qui veut que lorsque la banquise est plus étendue, elle renvoie aussi plus de soleil vers l'espace, gardant les températures à la baisse.

Selon les chercheurs, la Terre aurait mis près de trente ans à retrouver une température normale. Plutôt qu'une mort rapide, les dinosaures seraient donc morts d'une longue agonie entretenue par le froid et la faim.

Comme l'explique un autre chercheur de l'équipe, Georg Feulner, "cette extinction de masse montre surtout que la vie sur Terre est vulnérable. Cela illustre également l'importance du climat pour toutes les formes de vie sur notre planète."