Les ancêtres des baleines étaient d'immenses prédateurs à dents

Les ancêtres des baleines actuelles, ou en tout cas de certaines baleines, ne possédaient pas de fanons pour filtrer l'eau. Ils étaient dotés de gencives et de dents, et sont devenus géants bien avant de changer d'alimentation, suggère une étude de Felix Marx, paléontologue de l'Institut des sciences naturelles de Belgique, et Robert Ewan Fordyce, professeur de l'Université d'Otago en Nouvelle-Zélande.