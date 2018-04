Le son qui passe le mur de l'eau, ce petit miracle de l'acoustique

Pas la peine d'appeler votre médecin pour lui annoncer que vous êtes la Jeanne d'Arc de la Calypso : ce petit miracle de l'acoustique, on le doit à l'université Yonsei de Séoul, en Corée du Sud. Sous la houlette du professeur Sam Lee, une équipe de physiciens est arrivée à faire passer du son à travers la barrière eau - air, et ce avec un taux de déperdition tellement acceptable qu'il semble désormais tout à fait possible de communiquer, depuis un navire, avec des plongeurs...