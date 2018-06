Le jour de plus en plus long à cause de la Lune

La Lune se situe à environ 385.000 km de la Terre et est âgée d'environ 4,5 milliards d'années. Par l'action des marées, elle s'éloigne lentement de la planète bleue, à raison de 3,82 cm par an. Ce qui a des conséquences: la terre tourne plus lentement autour de son axe. Avec une nouvelle méthode statistique, baptisée l'astrochronologie, des scientifiques ont réussi à se plonger dans le passé géologique de la Terre et en ont reconstitué l'histoire. Il en est ressorti que la Lune était considérablement plus proche de la planète voici encore 1,4 milliard d'années. Depuis, la Terre pivote plus lentement ce qui rallonge les journées terrestres qui durent ainsi jusqu'à un peu plus de 18 heures. Les jours se rallongent de 1/75.000ème de seconde par an.