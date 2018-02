Le bleu de méthylène redoutablement efficace contre la malaria

Le colorant bleu de méthylène tue le parasite de la malaria à une vitesse fulgurante. Dans les deux jours, les patients sont guéris de la maladie et ne peuvent plus transmettre le parasite quand ils sont piqués par un autre moustique. Léger désavantage, les yeux et l'urine se teintent de bleu.