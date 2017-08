Lancement réussi de deux satellites d'observation de la Terre

Le lanceur Vega a placé avec succès sur orbite dans la nuit de mardi à mercredi deux satellites pour des besoins civils et militaires pour l'Italie, la France et Israël, a indiqué par communiqué Arianespace, la société de lancement.

Le plus léger de la gamme des lanceurs européens avait décollé mardi à 22h56, du Centre spatial de Kourou, en Guyane française. Les deux satellites sont OPSTAT-3000 et Venμs.

Venµs (Vegetation and Environment monitoring on a New Micro Satellite) est le premier satellite d'observation de la végétation dédié au changement climatique. Il est conjointement porté par le Centre national d'études spatiales (CNES) et l'Agence spatiale israélienne. Pendant deux ans et demi, le micro-satellite - placé sur orbite héliosynchrone - photographiera tous les deux jours 110 sites sélectionnés à travers le monde afin de comprendre l'évolution de la végétation, celle des stocks de carbone et l'impact du changement climatique sur les écosystèmes naturels et l'agriculture.

Le second objectif de Venµs consistera à étudier pendant un an le système israélien de propulsion électrique. OPTSAT-3000, d'une masse au sol de 368 kg, répond à un programme d'observation de la Terre pour le ministère italien de la Défense. Le satellite d'une durée de vie de sept ans aura la capacité d'acquérir des images à haute résolution depuis n'importe quel point du globe. "Avec ce deuxième lancement Vega de l'année 2017, le dixième succès consécutif du lanceur léger depuis son introduction au Centre spatial guyanais, Arianespace est fière de servir dans une même mission deux grands programmes d'observation de la Terre", a exprimé par communiqué Stéphane Israël, président exécutif d'Arianespace.

Depuis le début de l'année, huit lanceurs ont été envoyés du Centre spatial guyanais. Il s'agit de la 291e mission effectuée par Arianespace depuis Kourou.