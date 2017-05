L'IPF envisage la construction d'une deuxième station en Antarctique

La Fondation polaire a décliné les questions précises du Soir, mais la réalité du dossier est néanmoins confirmée, indique le quotidien. Selon Henry Tassenoy, membre du comité de direction de l'IPF, il s'agit "d'une idée, parmi d'autres, lancée par le management de la Fondation, dont la motivation est de perfectionner les techniques de construction polaire en minimisant l'impact environnemental".

Une idée qui est toutefois "au frigo tant que les relations avec l'Etat belge ne sont pas normalisées", alors que les négociations au sujet de la station princesses Elisabeth sont actuellement en cours. L'architecte belge Philippe Samyn est un des concepteurs du projet, baptisé Andromeda. Des déclarations de sa part, "faites off the record", se sont retrouvées dans le Financial Times. Officiellement, la Belgique n'est pas au courant.