L'extraordinaire histoire du clitoris

Une adolescente sur quatre ignore qu'elle a un clitoris. Mais toutes savent dessiner un pénis. Au début du XXe siècle, dans nos pays, " le mépris des hommes " était encore arraché et brûlé, alors qu'en 2016, un dictionnaire était censuré, parce qu'il osait mentionner cet organe et ses vertus. Preuve que le clitoris, pourtant connu et étudié depuis 25 siècles, continue à encombrer, tanguant inlassablement entre inutilité et embarras. En cette journée internationale des droits des femmes, gros plan sur un inouï jeu de cache-cache historique et anatomique.