L'application Tinder créerait-elle une communauté humaine avec plus de cohésion sociale?

La logique derrière cette affirmation est la suivante. Autrefois, les gens épousaient surtout quelqu'un de leur environnement large. Cela impliquait qu'on s'unissait à quelqu'un issu d'un milieu social comparable, ayant une vision du monde comparable et des caractéristiques physiques comparables. Les sites de rencontre changent la donne. En ligne, on cherche beaucoup plus large qu'en vrai, et on entre en contact avec des gens qu'on ne rencontrerait jamais autrement. Cela augmente les chances de mariage entre des personnes aux caractéristiques différentes. D'après les deux économistes, la tendance à choisir plus large mènerait à une meilleure distribution de personnes de différentes catégories. Cela créerait une communauté humaine plus homogène avec plus de cohésion sociale.

