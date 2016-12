Jésus était-il marié ?

Tout à fait incidemment, on apprend, dans les Evangiles synoptiques (Matthieu, Marc, Luc), que Simon-Pierre est marié : à Capharnaüm, Jésus guérit sa belle-mère, fiévreuse. Le porte-parole des Douze n'est pas le seul disciple à avoir un conjoint : dans sa première épître aux Corinthiens (1 Co 9,5), Paul indique : " N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une épouse croyante, comme les autres apôtres, et les frères du Seigneur, et Céphas ? (Pierre) "

...