ISS: deux astronautes japonais et américain ont débuté une sortie orbitale

La sortie a débuté à 13H00 HB, lorsque les astronautes ont branché leurs combinaisons spatiales en mode autonome avant de s'aventurer dans le vide spatial. Elle devrait durer six heures et demie.

Les images diffusées sur le site de la Nasa montraient les deux astronautes s'activant autour du bras peu après le début de leur sortie et les scientifiques concentrés sur leurs écrans dans la salle de contrôle.

C'est la première sortie de Norishige Kanai, astronaute de l'Agence spatiale japonaise (JAXA) et la quatrième de son collègue américain Mark Vande Hei. Médecin et lieutenant de la marine japonaise, astronaute depuis 2009, Norishige Kanai, âgé de 41 ans, est le quatrième Japonais à flotter dans l'espace. Il avait passé 13 jours sous l'eau à bord du laboratoire Aquarius, en 2015, dans le cadre des missions spéciales de la Nasa NEEMO, conduites dans un environnement extrême.

Le but de cette sortie est de déplacer certains composants liés au bras vieillissant mais crucial de l'ISS, de 17 mètres de long, fabriqué par le Canada et baptisé Canadarm2. Il est utilisé pour des travaux sur la Station spatiale mais sert également à "saisir" les vaisseaux cargo qui viennent régulièrement ravitailler l'ISS afin de pouvoir les amarrer. C'est la 208e sortie orbitale effectuée dans l'histoire de la Station pour son assemblage et son entretien, et la troisième cette année.