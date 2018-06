Il faut 98 personnes pour coloniser une planète

Vous n'avez jamais entendu parler de Proxima Centauri B? Il s'agit de l'exoplanète potentiellement habitable la plus proche de la Terre connue à ce jour. Elle est située à 4,22 années-lumière de nous, soit 4 x 1013 kilomètres. C'est une distance vraiment gigantesque à parcourir. Avec une navette de type Appollo 11, il faudrait 114.000 ans pour relier les deux planètes. Mais avec d'autres technologies, plus rapides, il serait possible de réduire ce temps de parcours à 6.300 ans, selon les chercheurs. Le vaisseau voyagerait alors à du 200km/seconde. Cela devrait donc durer plusieurs générations p...