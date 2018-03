Hubert Reeves : "Il faut continuer à se dire qu'on va s'en sortir"

Ses best-sellers Patience dans l'azur et Poussières d'étoiles l'ont rendu célèbre. Depuis 1999, un astéroïde porte son nom. A 85 ans, l'astrophysicien et conteur québécois aux allures de druide se passionne pour les recherches sur les exoplanètes et milite pour la préservation de la Terre, "la vraie dernière frontière à conquérir pour éviter l'absurde : notre disparition".