Fabriquer du cuir sans tuer de vache, c'est désormais possible

Ce qui s'apparente à une révolution dans le monde des matériaux ne prend pas la forme, comme on pourrait le supposer, d'un substitut fait de polymères synthétiques. Au contraire, il est produit de façon biologique. Plutôt que de provenir du dos d'un animal, ce cuir est le fruit du collagène craché par des levures OGM et cultivé, au mètre, dans une usine du New Jersey.