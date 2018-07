Découverte de la bimah de la célèbre synagogue de Vilnius

La bimah est la plate-forme centrale de prière, un des éléments les plus importants de la synagogue.

La bimah en briques, de couleurs verte et brune, du XVIIIe siècle, a été découverte juste sous le bureau du directeur de l'école construite sur le site dans les années 1950, sous le régime soviétique. La synagogue, datant des années 1630, fut le sanctuaire le plus important de la grande communauté juive de Lituanie. Vilnius attirait à l'époque des écrivains et des érudits yiddish, ce qui lui a valu le surnom de "Jérusalem du Nord", et avant la guerre les juifs représentaient plus d'un tiers des habitants de la ville.

"Ce n'est pas uniquement une découverte archéologique", a estimé jeudi Faina Kukliansky, leader de la communauté juive lituanienne. "Cela aide à mieux comprendre la vie juive ici, mais aussi les idéologies destructrices des régimes nazi et soviétique", a-t-elle précisé.

Les travaux des archéologues lituaniens, israéliens et américains sont financés principalement par le fonds lituanien pour la restitution des biens de la communauté juive saisis par l'Allemagne nazie et repris par le régime soviétique. Les autorités de Vilnius veulent construire sur ce site un mémorial exposant les artefacts de l'ancienne synagogue.