Dans une réunion de famille, deux personnes peuvent-elles avoir leur anniversaire le même jour ?

Vingt-cinq personnes se réunissent pour l'une ou l'autre occasion. Est-il plutôt probable ou plutôt improbable qu'au moins deux d'entre elles aient leur anniversaire le même jour ( on va supposer qu'aucune n'est née le 29 février) ? Notre intuition nous dit que c'est très peu probable : il n'y a que 25 personnes pour 365 dates d'anniversaire possibles. Or, la réalité est qu'il y a 57 % de chance pour que cette coïncidence se produise. Pour 40 personnes, on arrive à 89 % de chance ; et pour 50 personnes, à 97 % : on n'est pas loin d'une certitude d'un double anniversaire pour 50 personnes qui se partagent 365 dates.

...