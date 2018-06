D'immenses géoglyphes vieux de 2000 ans découverts au Pérou (vidéo)

Plus de 25 géoglyphes ont été découverts par des archéologues à la Palpa, non loin des célèbres lignes de Nazca. Cette découverte majeure a pu être faite à moindres frais grâce à un drone et à la participation de la population locale.