Comment une paire de satellites va "peser" l'eau sur Terre

Si l'on sait aujourd'hui chiffrer précisément combien de glace a fondu au Groenland et en Antarctique, c'est grâce à deux satellites lancés en 2002 par la Nasa et le Centre allemand de recherche sur les sciences de la Terre (GFZ) et qui vont être remplacés mardi par une paire plus moderne.