Comment les prévisions météo font un appel massif aux mathématiques

Les équations qui gouvernent le mouvement d'un fluide (liquide, gaz...) ont été écrites par Claude-Louis Navier en 1822 et précisées par George Stokes en 1845. Elles forment un système très compliqué d'équations liant la vitesse, la densité et la pression du fluide en chaque point et à chaque moment. En théorie, si on connaît ces valeurs en chaque point à un moment donné, les solutions des équations donneront l'évolution exacte du mouvement du fluide dans le futur. Mais non seulement il n'est pas possible de calculer ces solutions (s...